Террористы ОРЛО во время "учений" обстреляли Сентяновку – разведка

Уже не в первый раз оккупанты тренируются в опасной близости от жилых кварталов мирных жителей.
Так, во время проведения в субботу, 27 мая, учебных стрельб в районе бывшего Напилкового завода, военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-го АК из стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Сентяновка.
Как сообщалось ранее, 18 мая во время проведения гуманитарной акции в оккупированном Доломитном Донецкой области боевики НВФ открыли огонь в направлении представителей миссии Международного комитета Красного Креста. Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии.
Вечером того же дня боевики террористической организации "ДНР" обстреляли жилые кварталы в населенных пункта Бердянское и Широкино на мариупольском направлении.ZN.UA