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Террористы ОРЛО во время "учений" обстреляли Сентяновку – разведка

28 мая в 13:32

Уже не в первый раз оккупанты тренируются в опасной близости от жилых кварталов мирных жителей.

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Оккупанты в Донбассе используют мирных жителей в качестве живых мишеней
vk/club_donbasskih
Российско–оккупационные войска на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводят "учения" личного состава вблизи жилых кварталов населенных пунктов, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, во время проведения в субботу, 27 мая, учебных стрельб в районе бывшего Напилкового завода, военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-го АК из стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Сентяновка.

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Как сообщалось ранее, 18 мая во время проведения гуманитарной акции в оккупированном Доломитном Донецкой области боевики НВФ открыли огонь в направлении представителей миссии Международного комитета Красного Креста. Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии.

Вечером того же дня боевики террористической организации "ДНР" обстреляли жилые кварталы в населенных пункта Бердянское и Широкино на мариупольском направлении.

По материалам: ZN.UA
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Тэги квартал население обстрел боевики разведка учения
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