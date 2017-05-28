Террористы ОРЛО во время "учений" обстреляли Сентяновку – разведка

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Уже не в первый раз оккупанты тренируются в опасной близости от жилых кварталов мирных жителей.

Оккупанты в Донбассе используют мирных жителей в качестве живых мишеней vk/club_donbasskih

Российско–оккупационные войска на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводят "учения" личного состава, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, во время проведения в субботу, 27 мая, учебных стрельб в районе бывшего Напилкового завода, военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-го АК из стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Сентяновка.

Как сообщалось ранее, 18 мая во время проведения гуманитарной акции в оккупированном Доломитном Донецкой области боевики НВФ открыли огонь в направлении представителей миссии Международного комитета Красного Креста. Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии.

Вечером того же дня боевики террористической организации "ДНР" обстреляли жилые кварталы в населенных пункта Бердянское и Широкино на мариупольском направлении.