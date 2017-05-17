Боевики обстреляли из минометов школу и жилые дома на Донетчине

Под огнем террористов в очередной раз оказались Авдеевка и Красногоровка.

Авдеевка в очередной раз оказалась под минометным огнем террористов Facebook/Марина Шеремет

Боевики российско-террористических формирований в очередной раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Около 7:00 в среду, 17 мая, террористы нанесли удар по частному сектору Авдеевки из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. Повреждения получили три жилых дома по улице Спортивной в Старой Авдеевке. В одном из них минометная мина пробила крышу веранды. Местные жители в результате обстрела не пострадали, осколками от снаряда убило собаку.

Около 15:00 несколько мин калибра 82 миллиметра поразили здание школы №1 в Красногоровке. Детей и учителей в здании на момент обстрела не было.

Напомним, вечером 13 мая террористы открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки. В результате попадания снаряда во двор частного дома погибли четыре мирных жителя, еще одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали.

В связи с гибелью людей в Авдеевке президент Украины Петр Порошенко отменил посещение финала конкурса "Евровидение-2017" в Киеве.