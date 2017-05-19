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Боевики обстреляли жилые районы на мариупольском направлении

19 мая в 07:46

Повреждены дома, сгорели автомобили, жертв среди населения нет.

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Боевики обстреляли жилые кварталы
Вячеслав Аброськин/Facebook
Боевики "ДНР" вечером в четверг, 18 мая, обстреляли жилые кварталы в населенных пункта Бердянское и Широкино на мариупольском направлении.

Во время обстрела применяялось запрещенное Минскими договоренностями оружие крупного калибра, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Подробности разрушений в районе Широкино выясняются, в результате обоих обстрелов никто из мирных жителей не пострадал.

В результате обстрела два дома и три автомобиля в Бердянском сгорели полностью, еще около десяти домов получили разрушения различной степени. 

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12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел Минск боевики Мариуполь
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