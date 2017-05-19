Боевики обстреляли жилые районы на мариупольском направлении

Повреждены дома, сгорели автомобили, жертв среди населения нет.
Во время обстрела применяялось запрещенное Минскими договоренностями оружие крупного калибра, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Подробности разрушений в районе Широкино выясняются, в результате обоих обстрелов никто из мирных жителей не пострадал.
В результате обстрела два дома и три автомобиля в Бердянском сгорели полностью, еще около десяти домов получили разрушения различной степени.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".ZN.UA