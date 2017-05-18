Террористы обстреляли Марьинку и Красногоровку из минометов, а Луганское – из БМП

В штабе отметили сокращении количества вооруженных провокаций в зоне АТО.

Наибольшую активность боевики проявили на приморском направлении Пресс-центр АТО/Facebook

Боевики российско-террористических формирований продолжают нарушатьв зоне проведения антитеррористической операции, но интенсивность обстрелов снизилась, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В четверг, 18 мая, террористы 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранения.

Наибольшее количество вооруженных провокаций было зафиксировано на приморском направлении. С утра Широкино, Гнутово и Водяное подверглись обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Марьинке противник нанес удар из 82-мм минометов, в районе Новотроицкого была зафиксирована снайперская активность боевиков. Красногоровку оккупанты накрывали огнем из 120-мм и 82-мм минометов, били из БМП и зенитной установки.

Луганское на донецком направлении утром обстреляли из БМП и крупнокалиберных пулеметов. Днем Зайцево подвергалось обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении в четверг был зафиксирован один случай нарушения боевиками режима тишины – обстрел Крымского из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, накануне боевики 30 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. С начала суток террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".