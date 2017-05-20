Боевики обстреляли сотрудников миссии Красного Креста во время раздачи гуманитарной помощи в ОРДО

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В штабе считают, что террористы пытаются дискредитировать ВСУ.

Террористы выпустили несколько пулеметных очередей по гражданским лицам Facebook/Gennadiy Dubovoy

Во время проведения гуманитарной акции в оккупированном Доломитном Донецкой области боевики российско-террористических формирований открыли огонь в направлении представителей миссии

"18 мая 2017 во время плановой раздачи продуктовых и гигиенических наборов в населенном пункте Доломитное на территории, неподконтрольной правительству Украины, наемниками были обстреляны сотрудники Международного комитета Красного креста. Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии. К счастью, никто не пострадал", – сообщила пресс-служба штаба АТО в пятницу, 19 мая.

Обстрел велся с территории, которая находится под контролем террористической организации "ДНР". В штабе считают, что целью провокации была дискредитация Вооруженных сил Украины, а также распространение паники и страха среди местного населения.

Для обеспечения безопасности МККК ВСУ предоставили соответствующие письменные гарантии 18 мая. Боевики ОРДО от этого шага отказались.

Таким образом, представители Красного Креста осуществляли выдачу гуманитарной помощи в оккупированном населенным пункте на свой страх и риск, отметили в штабе.

Украинская сторона СЦКК категорически осуждает действия террористов и квалифицирует их как грубое нарушение международного гуманитарного права.

Напомним, 20 апреля, через пункт пропуска "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей проследовало 18 фур Международного комитета Красного Креста с гуманитарным грузом.

В грузовиках находились продуктовые наборы, товары медицинского назначения и строительные материалы для жителей Донецкой области. Общий вес гуманитарных предметов составил 333 тонны.