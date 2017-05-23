Телеканалы обяжут хранить передачи в течение одного года

Законопроект нужен, чтобы обеспечить право граждан на опровержение недостоверной информации.

Срок хранения телепередач увеличат до одного года Василий Артюшенко, ZN.UA

приняла в первом чтении изменения в часть четвертую статьи 48 закона "О телевидении и радиовещании". Проект закона № 5607 в первом чтении поддержали 227 народных депутатов.

Законопроектом увеличивается срок хранения передач, которые телерадиоорганизация транслировала либо ретранслировала или обеспечивала их трансляцию либо ретрансляцию в полной и неизменной форме третьим лицом с 14 дней до одного года.

Как отмечается в пояснительной записке, статьей 258 Гражданского кодекса установлена исковая давность по делам об опровержении недостоверной информации, размещенной в средствах массовой информации в один год. Вместе с тем, частью четвертой статьи 48 закона "О телевидении и радиовещании" определено, что все передачи, которые телерадиоорганизация транслировала либо ретранслировала должны быть записаны и храниться в течение 14 дней.

Таким образом, существует необходимость в приведении срока хранения передач в соответствие со сроком исковой давности, установленным Гражданским кодексом Украины.

Напомним, что 23 Рада рассматривает блок законопроектов о СМИ и рекламе. В частности, Рада приняла закон о введении 75-й квоты украинского языка на телевидении.