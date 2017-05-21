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Супрун предупредила о возможности провала медицинской реформы из-за депутатов

21 мая в 22:28

В Верховной Раде создали рабочую группу, которая сможет инициировать поправки в законопроекты о реформе здравоохранения.

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Политики поставили под угрозу реформу здравоохранения в Украине
КГГА
И. о. министра здравоохранения Ульяна опасается, что если депутаты на текущей сессии не поддержат пакет законопроектов, необходимых для проведения медицинской реформы, то ее реализация может начаться не ранее 2019 года.

Супрун сообщила, что Министерство регулярно напоминает обществу и депутатам о важности реформирования сферы, а также необходимости одобрить реформаторские законопроекты до конца июня, так как на 1 июля запланировано начало реформы на уровне первичного звена.

"Нужно изменить бюджетный кодекс и по-другому оплачивать услуги", – пояснила руководитель Минздрава в эфире "5 канала".

После того, как 18 мая депутаты не смогли включить в повестку пакет правительственных законопроектов, было принято решение о создании рабочей группы. Депутаты, которые войдут в нее, смогут проанализировать проекты законов и инициировать внесение в них поправок.

Если Верховная Рада провалит медицинскую реформу, то вернуться к ней она сможет после парламентских выборов 2019 года. А во время предвыборной кампании украинские депутаты традиционно не голосуют за важные законопроекты, подчеркнула Супрун.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения, 15 марта представило пакет законопроектов о медицинской реформеи  потребовало их утверждения Верховной Радой до 16 мая. Однако 18 мая в парламенте не хватило голосов для включения их в повестку дня.

Подробнее о перспективе запуска медицинской реформы в Украине в статье Ольги Скрипник "Медицинская реформа за 210 гривен" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: 5 канал
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Тэги Минздрав реформа медицина Супрун
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