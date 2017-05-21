Супрун предупредила о возможности провала медицинской реформы из-за депутатов

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В Верховной Раде создали рабочую группу, которая сможет инициировать поправки в законопроекты о реформе здравоохранения.

Политики поставили под угрозу реформу здравоохранения в Украине КГГА

И. о. министра здравоохранения Ульяна опасается, что если депутаты на текущей сессии не поддержат пакет законопроектов, необходимых для проведения медицинской реформы , то ее реализация может начаться не ранее 2019 года.

Супрун сообщила, что Министерство регулярно напоминает обществу и депутатам о важности реформирования сферы, а также необходимости одобрить реформаторские законопроекты до конца июня, так как на 1 июля запланировано начало реформы на уровне первичного звена.

"Нужно изменить бюджетный кодекс и по-другому оплачивать услуги", – пояснила руководитель Минздрава в эфире "5 канала".

После того, как 18 мая депутаты не смогли включить в повестку пакет правительственных законопроектов, было принято решение о создании рабочей группы. Депутаты, которые войдут в нее, смогут проанализировать проекты законов и инициировать внесение в них поправок.

Если Верховная Рада провалит медицинскую реформу, то вернуться к ней она сможет после парламентских выборов 2019 года. А во время предвыборной кампании украинские депутаты традиционно не голосуют за важные законопроекты, подчеркнула Супрун.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения, 15 марта представило пакет законопроектов о медицинской реформеи потребовало их утверждения Верховной Радой до 16 мая. Однако 18 мая в парламенте не хватило голосов для включения их в повестку дня.

Подробнее о перспективе запуска медицинской реформы в Украине в статье Ольги Скрипник "Медицинская реформа за 210 гривен" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".