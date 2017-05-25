СНБО не рассматривал вопрос прекращения ж/д собщения с Россией

О прекращении ж/д сообщения Украины с Россией написало российское издание "КоммерсантЪ". Украинские чиновники уверенно опровергают.
"Вопрос прекращения пассажирских перевозок по железной дороге в Россию на заседании СНБО не рассматривался", - сообщила пресс-служба СНБО в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Ранее российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, писало, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Кабинет министров Украины не планирует прекращать железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.
В пресс-службе "Укрзализници" ZN.UA собщили, что не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией. У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,