СНБО не рассматривал вопрос прекращения ж/д собщения с Россией

О прекращении ж/д сообщения Украины с Россией написало российское издание "КоммерсантЪ". Украинские чиновники уверенно опровергают.

Поступило третье опровержение перекрытия железной дороги на Россию Андрей Товстыженко, ZN.UA

СНБО Украины не рассматривал вопрос прекращения пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией.

"Вопрос прекращения пассажирских перевозок по железной дороге в Россию на заседании СНБО не рассматривался", - сообщила пресс-служба СНБО в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Ранее российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, писало, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Кабинет министров Украины не планирует прекращать железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

В пресс-службе "Укрзализници" ZN.UA собщили, что не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией. У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться.