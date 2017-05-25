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СНБО не рассматривал вопрос прекращения ж/д собщения с Россией

25 мая в 13:16

О прекращении ж/д сообщения Украины с Россией написало российское издание "КоммерсантЪ". Украинские чиновники уверенно опровергают.

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Поступило третье опровержение перекрытия железной дороги на Россию
Андрей Товстыженко, ZN.UA
СНБО Украины не рассматривал вопрос прекращения пассажирских железнодорожных перевозок между Украиной и Россией.

"Вопрос прекращения пассажирских перевозок по железной дороге в Россию на заседании СНБО не рассматривался", - сообщила пресс-служба СНБО в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Ранее российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, писало, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Кабинет министров Украины не планирует прекращать железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.

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В пресс-службе "Укрзализници" ZN.UA собщили, что не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией. У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Россия Украина СНБО
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