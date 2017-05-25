Украина с 1 июля может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией – Ъ



Поводом может стать нежелание РЖД закрыть рейсы из России в ОРДЛО.

Пассажирские поезда в Россию могут полностью отменить uz.gov.ua

Украина с 1 июля может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, сообщает российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.

"Хотя планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, украинские собеседники "Ъ" настаивают: решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко", - пишет Ъ.

Издание напоминает, что грузовые железнодорожные перевозки между двумя странами были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны — одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц РФ, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов.

В то же время предлогом для запрета пассажирских железнодорожных перевозок может послужить нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины" (сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, цена билета — 17 руб.), цитирует свой источник Ъ.

Напомним, авиасообщение между Украиной и РФ прекратилось с 25 октября 2015 года.

16 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В результате под санкции подпал ряд российских авиакомпаний.

Также украинское правительство 25 сентября 2015 года приняло решение о запрете полетов ряда российских авиакомпаний в нашу страну.

29 сентября 2015 года РФ сообщила украинским авиакомпаниям о запрете использовать свое воздушное пространство.