В "Укрзалізниці" не планировали прекращать железнодорожное сообщение с РФ

Однако в "Укрзалізниці" отмечают, что они не могут отвечать по поводу планов государства в этом направлении.
Однако пресс-служба отмечает, что они не могут отвечать по поводу планов государства в этом направлении.с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.
Напомним, авиасообщение между Украиной и РФ прекратилось с 25 октября 2015 года.
16 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В результате под санкции подпал ряд российских авиакомпаний.
Также украинское правительство 25 сентября 2015 года приняло решение о запрете полетов ряда российских авиакомпаний в нашу страну.
29 сентября 2015 года РФ сообщила украинским авиакомпаниям о запрете использовать свое воздушное пространство.ZN.UA