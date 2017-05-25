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В "Укрзалізниці" не планировали прекращать железнодорожное сообщение с РФ

25 мая в 10:03

Однако в "Укрзалізниці"  отмечают, что они не могут отвечать по поводу планов государства в этом направлении.

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" пока не собирается прекращать железнодорожное сообщение с Россией
prozoro.info
На данный момент в "Укрзалізниці" не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией. У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться, сообщили ZN.UA в пресс-службе "Укрзалізниці".

Однако пресс-служба отмечает, что они не могут отвечать по поводу планов государства в этом направлении.

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Ранее российское издание  "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины писало, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

Напомним, авиасообщение между Украиной и РФ прекратилось с 25 октября 2015 года.

16 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В результате под санкции подпал ряд российских авиакомпаний.

Также украинское правительство 25 сентября 2015 года приняло решение о запрете полетов ряда российских авиакомпаний в нашу страну. 

29 сентября 2015 года РФ сообщила украинским авиакомпаниям о запрете использовать свое воздушное пространство.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Россия запрет Укрзалізниця
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