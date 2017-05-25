В "Укрзалізниці" не планировали прекращать железнодорожное сообщение с РФ

Однако в "Укрзалізниці" отмечают, что они не могут отвечать по поводу планов государства в этом направлении.

"Укрзалізниця" пока не собирается прекращать железнодорожное сообщение с Россией prozoro.info

На данный момент в "Укрзалізниці" не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией. У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться, сообщили ZN.UA в пресс-службе "Укрзалізниці".

Однако пресс-служба отмечает, что они не могут отвечать по поводу планов государства в этом направлении.

Ранее российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины писало, что

Напомним, авиасообщение между Украиной и РФ прекратилось с 25 октября 2015 года.

16 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В результате под санкции подпал ряд российских авиакомпаний.

Также украинское правительство 25 сентября 2015 года приняло решение о запрете полетов ряда российских авиакомпаний в нашу страну.

29 сентября 2015 года РФ сообщила украинским авиакомпаниям о запрете использовать свое воздушное пространство.