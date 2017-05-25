Министр инфраструктуры опроверг планы прекратить ж/д сообщение с Россией

О прекращении ж/д сообщения Украины с Россией написало российское издание "КоммерсантЪ". Украинские чиновники опровергают.
"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", - сказал он в интервью изданию "Обозреватель".
Ранее российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, писало, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.
В пресс-службе "Укрзализници" ZN.UA собщили, что не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией. У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться.