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Министр инфраструктуры опроверг планы прекратить ж/д сообщение с Россией

25 мая в 12:01

О прекращении ж/д сообщения Украины с Россией написало российское издание "КоммерсантЪ". Украинские чиновники опровергают.

Поезд, Киев-Москва
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РИА Новости
Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Кабинет министров Украины не планирует прекращать железнодорожное сообщение с Россией.

"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", - сказал он в интервью изданию "Обозреватель".

Ранее российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, писало, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

В пресс-службе "Укрзализници" ZN.UA собщили, что не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией. У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться.

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Тэги прекращение издание
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