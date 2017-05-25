Министр инфраструктуры опроверг планы прекратить ж/д сообщение с Россией

О прекращении ж/д сообщения Украины с Россией написало российское издание "КоммерсантЪ". Украинские чиновники опровергают.

Поезда на Россию будут ходить, говорит министр РИА Новости

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Кабинет министров Украины не планирует прекращать

"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", - сказал он в интервью изданию "Обозреватель".

Ранее российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, писало, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

В пресс-службе "Укрзализници" ZN.UA собщили, что не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией. У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться.