Школьники устроили митинг в поддержку "ВКонтакте"

В митинге участвовали около 150 человек, в основном, школьного возраста.

Как рассказал представитель студенческой организации "Шестая власть", запрет соцсети приведет к потере миллионами украинских пользователей контактов и частной переписки.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".