Школьники устроили митинг в поддержку "ВКонтакте"

Під стінами Адміністрації президента школярі та студенти вимагають деблокувати російську соціальну мережу "ВК" pic.twitter.com/LViUsM0n7a— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 травня 2017 р.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".
Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".