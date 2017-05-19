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Школьники устроили митинг в поддержку "ВКонтакте"

19 мая в 20:02
Митингующие требовали у президента восстановить доступ к соцсети. 
подростки вконтакте
Сторонники "Вконтакте" пикетировали Администрацию Президента
Hromadske.TV
Школьники и студенты устроили митинг под стенами Администрации Президента, требуя отменить запрет на доступ к соцсети "ВКонтакте", передает Hromadske.ua.
 
В митинге участвовали около 150 человек, в основном, школьного возраста. 
 
Как рассказал представитель студенческой организации "Шестая власть", запрет соцсети приведет к потере миллионами украинских пользователей контактов и частной переписки.


 

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно". 

По материалам: Hromadske.ua
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Тэги митинг Украина соцсети Россия президент запрет Вконтакте ООО школьники санкции доступ кома студенты
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