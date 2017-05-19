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"Шахтер" остановил работу официальной страницы "ВКонтакте"

19 мая в 18:12

Донецкий клуб приостановил работу паблика в социальной сети.

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Страница насчитывает 720 тысяч подписчиков
ФК Шахтер
Официальная страница донецкого "Шахтера" "ВКонтакте", которая насчитывает 720 тысяч подписчиков, объявила о прекращении работы.

"В связи с выходом указа президента Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", который, помимо прочего, запрещает доступ в "ВКонтакте", обновление официальной страницы ФК "Шахтер" остановлено", – написано в заявлении.

Также о прекращении обновления своей официальной страницы "ВКонтакте" сообщили львовские "Карпаты".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)".

В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.

Отметим, что обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.

17 мая в Харькове в финале Кубка Украины "Шахтер" оказался сильнее "Динамо" со счетом 1:0, тем самым завоевав трофей.

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Ранее президент ФИФА поздравил "Шахтер" с чемпионством.

По материалам: ФК Шахтер
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Тэги Украина Шахтер Вконтакте санкции
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