Президент ФИФА поздравил "Шахтер" с чемпионством

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Джанни Инфантино поблагодарил клуб и ФФУ за распространение позитивного посыла в футболе.

"Шахтер" завоевал десятый титул чемпиона Украины ФК Шахтер

Президент Международной Федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино в официальном письме поздравил игроков, тренеров и болельщиковс завоеванием десятого чемпионства.

""Шахтер" – чемпион Украины сезона–2016/17. С огромным удовольствием сердечно поздравляю команду с десятым чемпионством! Этот титул является результатом целеустремленности большого коллектива, потому адресую игрокам, главному тренеру, руководству клуба, техническому и медицинскому персоналу, а также болельщикам мои поздравления с таким значительным достижением", – поздравил "Шахтер" Инфантино.

Напомним, обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.

17 мая в Харькове в финале Кубка Украины "Шахтер" оказался сильнее "Динамо" со счетом 1:0, тем самым завоевав трофей.

Следующий матч украинской Премьер-лиги "горняки" проведут 21 мая в Киеве против "Олимпика".