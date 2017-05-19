Президент ФИФА поздравил "Шахтер" с чемпионством

Джанни Инфантино поблагодарил клуб и ФФУ за распространение позитивного посыла в футболе.
""Шахтер" – чемпион Украины сезона–2016/17. С огромным удовольствием сердечно поздравляю команду с десятым чемпионством! Этот титул является результатом целеустремленности большого коллектива, потому адресую игрокам, главному тренеру, руководству клуба, техническому и медицинскому персоналу, а также болельщикам мои поздравления с таким значительным достижением", – поздравил "Шахтер" Инфантино.
Напомним, обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.
17 мая в Харькове в финале Кубка Украины "Шахтер" оказался сильнее "Динамо" со счетом 1:0, тем самым завоевав трофей.
Следующий матч украинской Премьер-лиги "горняки" проведут 21 мая в Киеве против "Олимпика".ФФУ