Топ Новости
<
>

Премьер-лига: результаты 29-го тура, видео голов, таблица

14 мая в 22:41

Сезон в Премьер-лиге постепенно подходит к завершению.

123
"Олимпик" впервые в истории обыграл "Динамо"
Sport Arena
Подошел к концу 29-й тур украинской Премьер-лиги, в котором традиционно было сыграно шесть поединков.

Результаты матчей

"Волынь" - "Сталь" - 0:1
Гол: Дебелко, 18

"Заря" - "Александрия" - 1:0
Гол: Форстер, 51 (с пенальти)

"Олимпик" - "Динамо" - 2:1
Голы: Сергийчук, 8, Поступаленко, 63 - Бурда, 90+4

"Ворскла" - "Звезда" - 1:1
Голы: Хлебас, 31 - Загальский, 73

"Черноморец" - "Шахтер" - 0:3
Голы: Аблитаров, 29 (автогол), Бланко-Лещук, 37, 89

"Днепр" - "Карпаты" - 2:3
Голы: Кочергин, 47, Довбик, 54 - Ксенз, 65, Нестеров, 70, Грисьо, 74

Турнирная таблица

123
fpl.ua

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги футбол Премьер-лига Динамо Шахтер
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ