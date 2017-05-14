Премьер-лига: результаты 29-го тура, видео голов, таблица

Сезон в Премьер-лиге постепенно подходит к завершению.
Результаты матчей
"Волынь" - "Сталь" - 0:1
Гол: Дебелко, 18
"Заря" - "Александрия" - 1:0
Гол: Форстер, 51 (с пенальти)
"Олимпик" - "Динамо" - 2:1
Голы: Сергийчук, 8, Поступаленко, 63 - Бурда, 90+4
"Ворскла" - "Звезда" - 1:1
Голы: Хлебас, 31 - Загальский, 73
"Черноморец" - "Шахтер" - 0:3
Голы: Аблитаров, 29 (автогол), Бланко-Лещук, 37, 89
"Днепр" - "Карпаты" - 2:3
Голы: Кочергин, 47, Довбик, 54 - Ксенз, 65, Нестеров, 70, Грисьо, 74
Турнирная таблицаZN.UA