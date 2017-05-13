Премьер-лига: "Заря" справилась с "Александрией", "Динамо" уступило "Олимпику"

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Состоялись очередные поединки тура.

"Олимпик" впервые в своей истории обыграл "Динамо" football.ua

Сегодня, 13 мая, состоялись очередные матчи. "Заря" принимала на своем поле "Александрию", а "Динамо" встречалось с "Олимпиком" в Киеве.

"Заря" давно не побеждала и нуждалась в трех очках, чтобы закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице. Все сложилось в пользу хозяев поля: на 40-й минуте кипер александрийцев Новак сыграл руками за пределами штрафной и получил прямую красную карточку.

Почти сразу после перерыва "Заря" реализовала большинство. Мягков сфолил в собственной штрафной - судья показал игроку желтую и назначил пенальти, который реализовал Форстер. Это был единственный гол в матче, который принес луганчанам победу.

"Заря" - "Александрия" - 1:0

Гол: Форстер, 51 (с пенальти)

"Заря": Шевченко, Гордиенко, Форстер, Пилявский, Соболь (Сухоцкий, 87), Гречишкин, Харатин, Калитвинцев, Липартия, Паулиньо (Кулач, 79), Бонавентуре (Петряк, 60)

"Александрия": Новак, Чеботаев, Басов, Гитченко, Цуриков, Банада, Запорожан, Мягков (Чантуришвили, 81), Старенький (Леванидов, 42), Полярус (Пономарь, 71), Кулиш

Предупреждения: Соболь, Петряк - Кулиш, Банада, Мягков, Гитченко

Удаление: Новак, 40

"Динамо" в день 90-летия клуба не сумело порадовать болельщиков победой. Киевляне пропустили быстрый гол от "Олимпика", после чего несколько раз могли отыграться, но номинальных хозяев поля спасал каркас ворот. После перерыва ошибку допустил защитник киевлян Бурда, в результате чего Поступаленко перехватил мяч и отправил его в пустые ворота.

Динамовцы продолжали давить, но сумели забить лишь однажды перед финальным свистком - навес Шепелева со штрафного замкнул Бурда. Это первая победа "Олимпика" над "Динамо" в истории донецкого клуба.

"Олимпик" - "Динамо" - 2:1

Голы: Сергийчук, 8, Поступаленко, 63 - Бурда, 90+4

"Олимпик": Махарадзе, Немчанинов, Цимбалюк, Гришко, Брикнер, Шестаков, Поступаленко (Гошкодеря, 76), Богданов (Матяж, 79), Моха, Сергийчук (Федорив, 83), Гринь

"Динамо": Рудько, Кадар, Бурда, Очигава, Морозюк (Шепелев, 64), Гармаш (Ярмоленко, 46), Цыганков (Беседин, 73), Буяльский, Рыбалка, Пантич, Яремчук

Предупреждения: Богданов, Брикнер, Цимбалюк - Кадар

Напомним, в заключительном матче дня донецкий "Шахтер" в статусе чемпиона сыграет с "Черноморцем".