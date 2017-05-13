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Порошенко поздравил с юбилеем киевское "Динамо"

13 мая в 11:20

Столичному гранду исполнилось 90 лет.

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Порошенко поздравил "Динамо"
Президент Украины Петр Порошенко поздравил киевское "Динамо" с юбилеем - сегодня, 13 мая, столичному клубу исполнилось 90 лет.

"Поздравляю "Динамо" со славным 90-летием. Для меня, как и для миллионов болельщиков, клуб стал символом мастерства и воли к победе. В историю украинского спорта навсегда вписаны триумфы великой команды.

Целая эпоха в мировом футболе связана с именем гениального тренера Валерия Лобановского. Благодарен клубу за ту радость, которую он приносит любителям футбола, за верность традициям, патриотизм. Убежден, что команда будет пополняться новыми яркими именами тренеров и игроков, а фанаты клуба на всех матчах будут разворачивать наш украинский флаг - флаг побед. Удачи всей вашей футбольной семье в спорте и жизни", - цитирует Порошенко официальный сайт киевского клуба.

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Напомним, что в текущем сезоне "Динамо" уже упустило возможность завоевать титул Премьер-лиги, уступив в борьбе за первое место донецкому "Шахтеру".

По материалам: ФК Динамо
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Тэги футбол Шахтер Динамо Порошенко
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