Порошенко почти после года молчания даст пресс-конференцию

Пресс-конференция состоится 14 мая.
Пресс-конференция проводится по случаю Дня Европы и предоставления стране безвизового режима с Европейским Союзом, сообщает пресс-служба главы государства.
Пресс-конференция начнется в 15.00 в администрации президента.
Как известно, последний раз Петр Порошенко давал открытую пресс-конференцию еще 3 июня 2016.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.ZN.UA