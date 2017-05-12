Порошенко почти после года молчания даст пресс-конференцию

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Пресс-конференция состоится 14 мая.

Порошенко решил ответить на вопросы журналистов Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко даст пресс-конференцию в воскресенье, 14 мая.

Пресс-конференция проводится по случаю Дня Европы и предоставления стране безвизового режима с Европейским Союзом, сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-конференция начнется в 15.00 в администрации президента.

Как известно, последний раз Петр Порошенко давал открытую пресс-конференцию еще 3 июня 2016.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.