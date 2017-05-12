Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 29-го тура

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Турнир уже получил чемпиона, но борьба за бронзовые медали продолжается.

"Заря" и "Александрия" ведут борьбу за "бронзу" УПЛ footboom.com

Поединки 29-го тура украинской Премьер-лиги пройдут 12, 13 и 14 мая.

Еще в прошлом туре донецкий "Шахтер" оформил десятое чемпионство в своей истории, поэтому поединок с "Черноморцем" уже не имеет для дончан никакого турнирного значения, как и следующие три перед завершением сезона.

"Динамо" ждет матч с "Олимпиком", но киевляне также находятся на комфортном расстоянии от третьего места и вряд ли упустят "серебро". При этом "Заря" всего на три пункта опережает "Олимпик" и все еще рискует потерять бронзовые медали, на которые также реально могут претендовать "Александрия" и "Черноморец".

Пятница, 12 мая

19:00. "Волынь" - "Сталь"

Луцк, стадион "Авангард"

Трансляция: УНИАН

Арбитр: Игорь Пасхал

Суббота, 13 мая

17:00. "Олимпик" - "Динамо"

Киев, стадион "Динамо"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Юрий Можаровский

17:00. "Заря" - "Александрия"

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Дмитрий Кутаков

19:30. "Черноморец" - "Шахтер"

Одесса, стадион "Черноморец"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Николай Кривоносов

Воскресенье, 14 мая

14:00. "Ворскла" - "Звезда"

Полтава, стадион "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Александр Головков

19:30. "Днепр" - "Карпаты"

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Анатолий Абдула

Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.