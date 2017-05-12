Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 29-го тура

Турнир уже получил чемпиона, но борьба за бронзовые медали продолжается.
Еще в прошлом туре донецкий "Шахтер" оформил десятое чемпионство в своей истории, поэтому поединок с "Черноморцем" уже не имеет для дончан никакого турнирного значения, как и следующие три перед завершением сезона.
"Динамо" ждет матч с "Олимпиком", но киевляне также находятся на комфортном расстоянии от третьего места и вряд ли упустят "серебро". При этом "Заря" всего на три пункта опережает "Олимпик" и все еще рискует потерять бронзовые медали, на которые также реально могут претендовать "Александрия" и "Черноморец".
Пятница, 12 мая
19:00. "Волынь" - "Сталь"
Луцк, стадион "Авангард"
Трансляция: УНИАН
Арбитр: Игорь Пасхал
Суббота, 13 мая
17:00. "Олимпик" - "Динамо"
Киев, стадион "Динамо"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Юрий Можаровский
17:00. "Заря" - "Александрия"
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Дмитрий Кутаков
19:30. "Черноморец" - "Шахтер"
Одесса, стадион "Черноморец"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Николай Кривоносов
Воскресенье, 14 мая
14:00. "Ворскла" - "Звезда"
Полтава, стадион "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Александр Головков
19:30. "Днепр" - "Карпаты"
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Анатолий Абдула
Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.ZN.UA