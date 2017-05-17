"Шахтер" обыграл "Динамо" и завоевал Кубок Украины

Судьбу трофея решил один точный удар Марлоса.

"Шахтер" выиграл 11-й Кубок Украины в своей истории ФК Шахтер

Сегодня, 17 мая, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист", в котором за право стать обладателем трофея боролись донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".В активе "Динамо" было 11 Кубков Украины, тогда как дончане до этого поединка выигрывали трофей 10 раз.

Команды начали матч осторожно, в результате чего создавалось минимум голевых моментов. На восьмой минуте "горняки" могли выйти вперед, когда Пантич сыграл рукой в штрафной киевлян, а рефери назначил пенальти. Марлос пробил с точки "паненкой" и попал в перекладину.

В дальнейшем на поле продолжалась упорная борьба с максимальной осторожностью у своих ворот, но дончане таки сумели забить победный мяч. На 80-й минуте Марлос прошел по центру к штрафной "Динамо" и пробил в "девятку" ворот - без шансов для вратаря.

Таким образом, "Шахтер" сравнялся с "Динамо" по количеству трофеев и оформил золотой дубль по итогам сезона.

"Шахтер" - "Динамо" - 1:0

Гол: Марлос, 80

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Малышев, 84), Марлос, Тайсон, Бернард (Зубков, 90+1), Феррейра (Ордец, 90+3)

"Динамо": Коваль, Пантич, Кадар (Цыганков, 84), Вида, Морозюк, Шепелев, Сидорчук (Рыбалка, 67), Антунеш, Ярмоленко, Гармаш, Беседин

Предупреждения: Срна, Феррейра, Пятов - Сидорчук, Кадар, Гармаш

На восьмой минуте Марлос не сумел реализовать пенальти (перекладина)

Напомним, ранее "Шахтер" стал чемпионом Украины.