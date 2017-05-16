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"Лацио" сделал предложение лидеру "Шахтера" Тайсону

16 мая в 09:18

Бразилец все ближе к переезду из Украины.

Тайсон
Тайсон хочет перейти в топ-чемпионат
ФК Шахтер
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон может продолжить карьеру в итальянском "Лацио". Об этом сообщил агент игрока Алсионе Дорнеллес.

"У меня было несколько звонков из Италии. "Интер"? Нет, из "Лацио". Тайсон хочет играть на чемпионате мира в составе бразильской сборной. Серия А могла бы стать идеальным местом для того, чтобы показать свои лучшие качества", - цитирует агента Football Italia.

По информации Tuttomercatoweb, римский клуб уже сделал официальное предложение самому футболисту, контракт которого с "Шахтером" истекает в декабре текущего года. В "Лацио" готовы платить полузащитнику 3 миллиона евро в год, а также сразу выплатить 2 миллиона за подписание соглашения.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего вингера 34 матча за "горняков", в которых он забил 9 голов и отдал 9 результативных передач во всех турнирах.

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Напомним, ранее "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.

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Тэги футбол Шахтер Тайсон Лацио
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