СБУ обвинила провайдера Wnet в незаконной маршрутизации трафика для российской ФСБ

В СБУ заявили, что по указанию российских кураторов, менеджмент компании не заблокировал пользователям доступ к санкционным российским интернет-ресурсам и сервисам.

СБУ нашла в офисе Wnet доказательства их работы на ФСБ СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли в столице механизм незаконной маршрутизации интернет-трафика в оккупированный Крым провайдером Wnet.

Как сообщается на сайте СБУ, провайдер действовал в интересах российских спецслужб.

"Правоохранители в установленном законодательством порядке задокументировали, что сегмент сети и телекоммуникационное оборудование провайдера собственники передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ РФ, которая установила на телекомоборудовании собственные технические спецсредства. Несмотря на это, собственники украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе", – говорится в сообщении ведомства.

По информации спецслужбы, через незаконную маршрутизацию трафика в Крым ФСБ РФ планировала получить доступ и снимать информацию с украинского сегмента сети провайдера.

"В Украине среди клиентов ООО "Дабл-Ю Нет Украина", в частности, государственные учреждения, международные организации, крупные банковские учреждения. Сотрудники СБ Украины также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в Интернет получали ФСБ РФ в Крыму, Воентелеком РФ и псевдогосударственные предприятия связи", – утверждают в СБУ.

СБУ

Отмечается, что при проведении следственных действий в офисе провайдера правоохранители изъяли телекоммуникационное оборудование и документацию, которые подтверждают незаконную маршрутизацию трафика в Крым и контроль за его распространением ФСБ РФ.

"Правоохранители также установили, что по указанию российских кураторов, менеджмент компании не заблокировал пользователям доступ к санкционным российским Интернет-ресурсам и сервисам. Досудебное следствие ведется в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", – заключается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ проводят санкционированные обыски в офисе интернет-провайдера "Дабл-ю нет Украина".

СМИ также сообщили, что СБУ проводит обыск в офисе компании "Олли Транс".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе. Сотрудники СБ заявили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал вРоссию персональные данные украинских граждан.