СБУ обыскивает офис еще одного провайдера - СМИ

Силовики закрыли сотрудников "Олли транс" в офисе.

СБУ проводит обыск в офисе компании "Олли Транс", сообщает LIGA.net со ссылкой на информированный источник.

По его словам, в офис компании по адресу ул. Полтавская, 10 пришли люди с нашивками СБУ. Сотрудников компании закрыли в офисе, а адвокатов вывели на улицу. У руководства отобрали телефоны.

ООО "ОЛЛИ ТРАНС" - телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет.

Сегодня ранее в СБУ подтвердили проведение обысков в офисе провайдера Wnet. Обыски проводятся в рамках дела о финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти.