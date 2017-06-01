СБУ обыскивает офис еще одного провайдера - СМИ

Силовики закрыли сотрудников "Олли транс" в офисе.
По его словам, в офис компании по адресу ул. Полтавская, 10 пришли люди с нашивками СБУ. Сотрудников компании закрыли в офисе, а адвокатов вывели на улицу. У руководства отобрали телефоны.
ООО "ОЛЛИ ТРАНС" - телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет.
Сегодня ранее в СБУ подтвердили проведение обысков в офисе провайдера Wnet. Обыски проводятся в рамках дела о финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти.liga.net