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Российские офицеры обучают боевиков сбивать беспилотники ОБСЕ – разведка

6 июня в 12:11

На временно оккупированных территориях активно проводят занятия по борьбе с БПЛА.

БПЛА ОБСЕ
Боевики активно изучают беспилотники миссии ОБСЕ
facebook / Пресс-центр штаба АТО
Офицеры ВС РФ обучают боевиков сбивать беспилотные летательные аппараты, которые использует на временно оккупированных территориях миссия ОБСЕ, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

По данным разведки, российские военнослужащие проводят активные занятия по борьбе с беспилотниками. Особое внимание уделяют изучению БПЛА миссии ОБСЕ.

"Офицеры ВС РФ, проводят занятия, инструктируют личный состав касательно открытия огня по беспилотным летательным аппаратам ОБСЕ при условии их гарантированного поражения и возможности скрытной эвакуации", - говорится в сообщении.

Также разведка сообщает о растущем количестве правонарушений в росийско-террористических войсках. Так, в темное время суток боевики грабят квартиры гражданского населения.

"Кроме материальных ценностей военнослужащие забирают продукты питания в связи с отсутствием продовольственного обеспечения", - отмечают разведчики.

5 июня российско-террористические войска 77 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе.

Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня 1 июня, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОБСЕ разведка боевики
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