ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе

За неделю подобных случаев стало больше на 45%, есть проблемы с отводом тяжелого вооружения от линии разграничения.

Несмотря на достигнутые договоренности, "тишины" в Донбассе нет

В зоне проведения антитеррористической операции возросло количество нарушений "", сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

Так, за неделю количество нарушений режима "тишины" увеличилось на 45%.

"За отчетную неделю мы зафиксировали увеличение нарушений на 45%. Есть и вспышки насилия. 24 мая на западе за час было свыше 500 нарушений режима прекращения огня, в том числе 170 взрывов", - сообщил Хуг во время брифинга в Киеве в четверг.

По мнению заместителя главы Миссии, сторонам конфликта "не хватает дисциплины выполнения подписанных договоренностей".

"В любом нашем отчете есть свидетельства наличия на линии соприкосновения запрещенного оружия. Например, 23 мая наши наблюдатели видели 122-мм гаубицу Д-30 в Донецке, днем ранее – в районе Новоайдара мы видели 152-мм гаубицу Д-20", - добавил он.

Также Александр Хуг констатировал проблемы с разведением сил и средств от линии разграничения в Донбассе. Так, на трех согласованных участках разведение либо не произошло, либо проведено частично.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".

Ранее российские СМИ со ссылкой на "представителей" ОРДО сообщили о том, что стороны договорились о бессрочном режиме прекращения огня с 1 июня.