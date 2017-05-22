Путин получил письмо от сына Сущенко

Письмо не изменит сути обвинения арестованному украинскому журналисту.
Путин не изменит решения по Сущенко
EPA / LINTAO ZHANG
Президент РФ Владимир Путин получил письмо от сына Романа Сущенко
, который находится в СИЗО Москвы по обвинению в "шпионаже", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН
.
"Действительно было передано письмо, написанное ребенком. Оно действительно было, но это совершенно не меняет сути обвинения господину Сущенко. Это связано с его деятельностью, направленной против нашего государства", - сказал Дмитрий Песков.
17 мая 9-летний сын Сущенко
написал письмо лично Путину с просьбой вернуть отца домой. 14 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсуждал с Путиным вопросы освобождения Сущенко и других пленных. По его словам, следствием этих переговоров была организация встречи Сущенко в тюрьме с семьей.
По материалам:
УНИАН