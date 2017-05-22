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Путин получил письмо от сына Сущенко

22 мая в 20:58

Письмо не изменит сути обвинения арестованному украинскому журналисту.

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Путин не изменит решения по Сущенко
EPA / LINTAO ZHANG
Президент РФ Владимир Путин получил письмо от сына Романа Сущенко, который находится в СИЗО Москвы по обвинению в "шпионаже", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.
 
"Действительно было передано письмо, написанное ребенком. Оно действительно было, но это совершенно не меняет сути обвинения господину Сущенко. Это связано с его деятельностью, направленной против нашего государства", - сказал Дмитрий Песков. 
 
17 мая 9-летний сын Сущенко написал письмо лично Путину с просьбой вернуть отца домой. 14 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсуждал с Путиным вопросы освобождения Сущенко и других пленных. По его словам, следствием этих переговоров была организация встречи Сущенко в тюрьме с семьей.
 
 
Как сообщалось, 26 апреля российский суд продлил еще на два месяца срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в московском СИЗО "Лефортово" с сентября 2016 года.
 
В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 
 
 
 
 
 
По материалам: УНИАН
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