Путин получил письмо от сына Сущенко

Письмо не изменит сути обвинения арестованному украинскому журналисту.

Путин не изменит решения по Сущенко EPA / LINTAO ZHANG Президент РФ Владимир Путин получил письмо от сына Романа Сущенко , который находится в СИЗО Москвы по обвинению в "шпионаже", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН

"Действительно было передано письмо, написанное ребенком. Оно действительно было, но это совершенно не меняет сути обвинения господину Сущенко. Это связано с его деятельностью, направленной против нашего государства", - сказал Дмитрий Песков.

17 мая 9-летний сын Сущенко написал письмо лично Путину с просьбой вернуть отца домой. 14 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсуждал с Путиным вопросы освобождения Сущенко и других пленных. По его словам, следствием этих переговоров была организация встречи Сущенко в тюрьме с семьей.

Как сообщалось, 26 апреля российский суд продлил еще на два месяца срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко , которого удерживают в московском СИЗО "Лефортово" с сентября 2016 года.