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Московский суд отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко

18 мая в 16:33

Украинский журналист останется в СИЗО до 30 июня. 

Роман Сущенко 2
Российские судьи упорно не хотят выпускать Сущенко из СИЗО
Lenta.ru
Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко на продление ему ареста до 30 июня этого года.

"Жалоба на продление срока содержания под стражей Романа Сущенко Мосгорсудом отклонена", - написал адвокат журналиста Марк Фейгина на своей странице в Twiter.

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14 февраля, суд Москвы отклонил апелляционную жалобу стороны защиты украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в Лефортовском СИЗО ФСБ столицы РФ, на продление ареста до 30 апреля 2017 года.

В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.   

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сущенко Украина журналист арест Москва адвокат жалоба СИЗО апелляция суд
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