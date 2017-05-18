Московский суд отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко

Украинский журналист останется в СИЗО до 30 июня.
"Жалоба на продление срока содержания под стражей Романа Сущенко Мосгорсудом отклонена", - написал адвокат журналиста Марк Фейгина на своей странице в Twiter.
Жалоба на продление срока содержания под стражей Романа Сущенко Мосгорсудом отклонена. pic.twitter.com/wVn6iC5N7N— Mark Feygin (@FeyginMark) 18 травня 2017 р.
14 февраля, суд Москвы отклонил апелляционную жалобу стороны защиты украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в Лефортовском СИЗО ФСБ столицы РФ, на продление ареста до 30 апреля 2017 года.
В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".
На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.
Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.ZN.UA