Сын Сущенко написал письмо Путину

Арест украинского журналиста, который с сентября прошлого года находится в российских застенках, продлили еще на два месяца.

Девятилетний Максим Сущенко обратился к российскому президенту Facebook/роман Цимбалюк

Сын украинского журналиста Романа Сущенко написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой "вникнуть в историю" и поспособствовать возвращению его отца домой.

"Надеюсь, что эта история, благодаря и моему письму, может закончиться, и отец вернется домой", – сказано в письме девятилетнего Максима Сущенко.

Фотокопию письма обнародовал адвокат Роман Фейгин на своей странице в Facebook вечером в среду, 17 мая.

"Письмо я передал", – сообщил защитник Сущенко. Он также добавил, что намерен обжаловать решение суда о продлении ареста журналиста.

Как сообщалось, 26 апреля российский суд продлил еще на два месяца срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в московском СИЗО "Лефортово" с сентября 2016 года.

В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.