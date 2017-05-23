Правительство сохранит спецпенсии для военнослужащих – Гройсман

Кабмин расширит перечень профессий, дающих право на досрочный выход на пенсию.
Гройсман хвалит свою пенсионную реформу
Правительственный портал
Правительственный вариант пенсионной реформы
предусматривает сохранение специальных пенсий для украинских военнослужащих, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV, сообщает пресс-служба правительства.
"Специальные пенсии будут сохранены для всех военнослужащих. Никаких не будет ограничений, наоборот, мы считаем, что мы имеем сторицей отдать должное нашим героям, которые сегодня защищают наше государство", - подчеркнул Гройсман.
По его словам, предложенная в рамках пенсионной реформы система предусматривает ограничения других специальных пенсий.
"Мы сделаем все для того, чтобы представители "вредных" профессий, сохранили право на досрочный выход на пенсию", - отметил Гройсман.
Напомним, что проект пенсионной реформы, одобренный Кабинетом министров Украины, предусматривает повышение минимального страхового стажа для получения пенсии с 15 лет до 25 лет в 2018 году. Начиная с 1 января 2019 года, людям, у которых страховой стаж составляет 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет.
Те же граждане, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи по достижении 65 лет исходя из совокупного дохода семьи.
По материалам:
ZN.UA