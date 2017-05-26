Порошенко пообещал построить в два раза больше дорог

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Вдвое больше дорог будет построено за те же деньги благодаря электронным закупкам и правильным тендерам.

Порошенко рассказал о правильных тендерах на строительство и ремонт дорог Святослав Цеголко/Twitter

В нынешнем году строительство дорог в Украине будет ускорено, заявил президент Украины

"Я хочу сказать, что мы в этом году построили и построим вдвое больше дорог, чем в прошлом, мы выделим средств намного больше, чем в прошлом, мы будем развивать не только эту дорогу, но и всю сеть", - сказал он во время открытия участка дороги в Вилково Одесской области.

Президент напомнил, что благодаря таможенному эксперименту, удалось направить больше средств на строительство дорог, в том числе в Одесской области.

"Мы навели порядок и деньги пошли, работа пошла, подрядчики такие, которые не дадут украсть, тендеры проводятся правильные, электронные закупки. И на одно и то же количество денег построят вдвое больше дорог", - сказал Порошенко.

В декабре 2016 года президент Петр Порошенко подписал три базовых закона, которые создают условия для строительства новых дорог в Украине за средства Государственного дорожного фонда. Он напомнил, что многие годы в Украине фактически не строили дороги. "Это был источник для хищения средств налогоплательщиков и взяточничества".