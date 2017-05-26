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Порошенко назвал Эрдогана своим другом

26 мая в 13:39

Во время открытия Стамбульского парка в Одессе Порошенко напомнил о столетних связях Украины и Турции.

Порошенко в Одессе
Порошенко считает Эрдогана большим другом Украины и своим личным
Святослав Цеголко/Twitter
Президент Украины Петр Порошенко назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана большим другом Украины и своим другом.

"Я благодарен Турции и ее руководству за твердую и незыблемую позицию поддержки нашего суверенитета и территориальной целостности. Неоднократно эту позицию отмечал мой друг и большой друг Украины – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", - сказал Порошенко во время открытия Стамбульского парка в Одессе.

Президент напомнил, что для взаимных поездок между Украиной и Турцией не потребуется даже внутренних паспортов, достаточно идентификационных карт.

"Нас объединяет не только Черное море, но и общие цели и интересы", - отметил он.

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21 сентября 2016 года президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Реждеп Эрдоган провели встречу в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи Эрдоган сообщил, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности.

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Тэги Турция Украина президент Порошенко Эрдоган
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