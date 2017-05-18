Половина попавших под санкции компаний из РФ участвовали в Prozorro

Почти все тендеры, в которых выигрывали санкционные компании - в сфере телекоммуникаций.
"Санкционные" компании участвуют в госзакупках
Из 67 зарегистрированных в Украине компаний, попавших в санкционный список
, 32 компании участвовали и побеждали в публичных закупках в Prozorro, говорится в сообщении Центра усовершенстования закупок Киевской школы экономики, пишет "Экономическая правда
".
Почти все тендеры, в которых выигрывали санкционные компании - в сфере телекоммуникаций (в 92% случаев предметом закупки являлись услуги в сфере информационных технологий и пакеты программного обеспечения).
Больше всех выиграют "СОФТЛАЙН ГРУП УКРАЇНА" (32,9 млн гривень), предлагающей комплексные IT-решения. Второе место - у 18 компаний из группы "Парус" (18 млн гривень), разработчика программного обеспечения для автоматизации и управления государственными учреждениями и предприятиями. Третье место - у "НВП Енертех", которое занимается геоинформационными системами в сфере водоканалов и городской инфраструктуры.
Кроме того, в список попали компании-разработчики программного обеспечения "ABBYY", ООО "Аби Украина ЛТД". Также ограничительные меры распространяются на российскую компанию "1С" и ее дочерние предприятия в Украине.
По материалам:
Экономическая правда
Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".
Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".