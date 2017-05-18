Половина попавших под санкции компаний из РФ участвовали в Prozorro

Почти все тендеры, в которых выигрывали санкционные компании - в сфере телекоммуникаций.

"Санкционные" компании участвуют в госзакупках Из 67 зарегистрированных в Украине компаний, попавших в санкционный список , 32 компании участвовали и побеждали в публичных закупках в Prozorro, говорится в сообщении Центра усовершенстования закупок Киевской школы экономики, пишет " Экономическая правда ".

Почти все тендеры, в которых выигрывали санкционные компании - в сфере телекоммуникаций (в 92% случаев предметом закупки являлись услуги в сфере информационных технологий и пакеты программного обеспечения).

Больше всех выиграют "СОФТЛАЙН ГРУП УКРАЇНА" (32,9 млн гривень), предлагающей комплексные IT-решения. Второе место - у 18 компаний из группы "Парус" (18 млн гривень), разработчика программного обеспечения для автоматизации и управления государственными учреждениями и предприятиями. Третье место - у "НВП Енертех", которое занимается геоинформационными системами в сфере водоканалов и городской инфраструктуры.

Кроме того, в список попали компании-разработчики программного обеспечения "ABBYY", ООО "Аби Украина ЛТД". Также ограничительные меры распространяются на российскую компанию "1С" и ее дочерние предприятия в Украине.