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Порошенко рассказал, когда в Украине снова разрешат российские соцсети и сервисы

17 мая в 16:12

Решение будет пересмотрено после того, как последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины, подчеркнул президент.

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Решение о блокировке российских сервисов пересмотрят после прекращения агрессии России после Украины - Порошенко
Сайт президента Украины
Украина будет готова пересмотреть решение о запрете российских соцсетей и сервисов сразу же после прекращения российской агрессии, заявил президент Петр Порошенко.

"Я могу отметить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения", - сказал он во время выступления после подписания соглашения о безвизовом режиме с Европейским союзом.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно". 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Россия Украина президент Порошенко интернет
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