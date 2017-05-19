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Полиция могла допустить ошибку в расследовании убийства Шеремета – Князев

19 мая в 13:18

Следствие по делу Шеремета все еще не вышло на финишную прямую.

Павел Шеремет
Следователи, "ведущие" дело об убийстве Шеремета, могли допустить ошибку
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что не исключает возможности совершения ошибки сотрудниками полиции, ведущими расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Как сообщают "Українські новини", об этом он заявил в интервью журналу "Фокус".

"Не исключено (что были ошибки), учитывая, что убийство не раскрыто", – отметил он.

По словам Князева, следствие по делу Шеремета еще не вышло на финишную прямую.

В то же время, глава Нацполиции высоко оценил документальный фильм – журналистское расследование проекта  "Слідство.Інфо", посвященный убийству Шеремета.

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Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не располагало.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления.  В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.

По материалам: Українські новини
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Тэги Шеремет убийство журналист
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