Замеченный у дома Шеремета сотрудник СБУ служил в крымской "Альфе"

После Революции Достоинства Устименко перевели в одесское управление СБУ.

Появилась новая информация об Устименко Кадр/YouTube

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко, который былнакануне его убийства, до 2014 года служил в спецподразделении "Альфа" управления СБУ в Автономной Республике Крым.

Об этом стало известно одному из авторов журналистского расследования об убийстве Шеремета Дмитрию Гнапу от представителя СБУ Михаила Глуговского, который в среду, 17 мая, принимал участие в работе парламентского комитета по свободе слова.

"Устименко работал в крымском управлении СБУ. После известных событий переведен в Одесское управление службы. Затем уволился по состоянию здоровья", – процитировал Гнап Глуговского на своей странице в Facebook.

Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не располагало.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.