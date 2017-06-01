Почему Украина не получила членство в НАТО, как Черногория? - Atlantic Council

Эксперт пишет, что Киев может предложить альянсу в области совместной безопасности больше, чем маленькая балканская страна.

Украина не меньше Черногории заслуживает на вступление в НАТО. Телеканал ZIK

5 июня Черногория официально станет 29 членом. Это произойдет на фоне переговоров о присоединении ее к ЕС. Европейское объединение предложило Черногории членство так же, как и другим странам Западных Балкан.

Внимательный наблюдатель заметит, что требования для вступления Черногории в оборонительных блок были очень низкими. И в это же время перед Украиной и Грузией НАТО ставит высокую планку, а ЕС вообще не хочет даже думать о принятии этих стран.

Резолюция по итогам саммита НАТО в Бухаресте 2008 года говорит, что Украина и Грузия в будущем присоединятся к блоку. Впрочем, не было указано никаких сроков, когда им предложат дорожную карту для вступления. Чтобы понять эти двойные стандарты, стоит очень пристально изучить Черногорию и Украину. И эти страны можно сравнить по меньшей мере в семи ключевых измерениях.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет старший научный сотрудник канадского Института украинских исследований Университета Альберты Тарас Кузьо.

Прежде всего, по его мнению, с армией численностью 2 тысячи солдат и оборонным бюджетом в размере 69 миллионов долларов Черногория не имеет ценности для НАТО. Зато Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, пограничные войска и спецслужбы вместе насчитывают 450 тысяч личного состава. Киев тратит на оборону 5% ВВП, и этот показатель выше, чем в большинстве стран НАТО. У Черногории есть две военно-морские базы: Бар и Котор. Но учитывая все военно-морские базы альянса в Адриатике, их значение не такое стратегически важное, как у украинских Одессы и Мариуполя.

Во-вторых, в Черногории нет собственного военно-промышленного комплекса, в то время как 40% украинской экономики в времена СССР приходилось именно на производство вооружений. С началом агрессии России Киев занимается расширением и модернизацией своего ВПК. В списке экспортеров оружия мира Украина занимает 9 место.

В-третьих, Черногория не может похвастаться огромным вкладом во внешние операции НАТО. В это же время, Украина - единственная страна, которая принимала участие во всех ключевых операциях и миссиях альянса. Она и сейчас имеет силы в Афганистане и Косово. Кузьо напоминает, что украинский контингент был самым большим среди стран из-за пределов НАТО в американской коалиции в Ираке в 2003 году. Фактически он был третьим по величине контингентом в целом.

В-четвертых, НАТО требует, чтобы Украина провела референдум о присоединении к блоку. Черногории такое требование не ставили. Последние опросы указывают, что если бы такое голосование в Украине прошло в ближайшее время, сторонники вступления в блок победили бы. Но в Черногории результат был бы не обязательно таким же. 28 апреля, когда парламент голосовал за присоединение к НАТО, решение поддержали 46 депутатов из 81.

В-пятых, НАТО тревожило то, что русскоязычные украинские регионы и пророссийские политические силы будут сопротивляться вступлению в оборонительную организацию. Но в это же время, сопротивление русскоязычного населения не волновал НАТО и ЕС, когда они предоставляли членство Эстонии, Латвии и Литве. Латвийская русское национальное меньшинство в четыре раза больше, чем в Украине в процентном соотношении. Правда, в Латвии этнические русские не имеют гражданства.

В Украине теперь пророссийская "Партия регионов" распущена, Коммунистическая партия - запрещена. Крымское русское население больше не участвует в политической жизни страны. В октябре 2014 года в результате выборов была сформировано проевропейское парламентское большинство. В Черногории пророссийские политики, которые выступают против НАТО, значительно популярнее. А в черногорском парламенте лояльных к России депутатов в четыре раз больше, чем в украинском, где "Оппозиционный блок" имеет только 10% мест. Более того, украинские националистические группы поддерживают присоединение к НАТО, а черногорские - наоборот.

Шестое измерение - НАТО озабочен реакцией России на вступление Украины в альянс. Но теперь это не сугубо украинская проблема, поскольку Москва попыталась устроить переворот в Черногории, который включал также покушение на жизнь премьер-министра Душко Марковича. Из 14 задержанных мятежников, которые скоро предстанут перед судом, двое - российские агенты разведки.

Кузьо отмечает, что украинский опыт борьбы против российской гибридной войны должен быть ценным для стратегов НАТО, которые боятся, что Москва может использовать эти же методы против Эстонии и Латвии.

Седьмое измерение - НАТО говорит, что не может принять Украину и Грузию из-за замороженных конфликтов на их территории. Но замороженные конфликты в оккупированной Советским Союзом ГДР и оккупация Северного Кипра турецкими войсками не помешали НАТО и ЕС предоставить членство ФРГ и Кипру. Придерживаясь такого рассуждения, альянс на самом деле лишь подыгрывает российской политике, которая считает, что с помощью вторжений и гибридной войны может остановить европейскую интеграцию Украины и Грузии. Зато НАТО отказался прогибаться под давлением России в Черногории.

"Приглашение Черногории присоединиться к НАТО не выдерживает кратики, если сравнивать с тем, что может предложить Украина. Ответ альянса Киеву нельзя рассматривать как прагматизм или политическое дело. Это просто грубая пощечина", - говорится в статье.

Недавно Верховная Рада ратифицировала соглашение с НАТО об охране секретной информации. Документ должен приблизить соответствующие национальные процедуры до натовских стандартов.

На сегодняшний день отношения Украины и НАТО характеризуются термином "особое партнерство", хартия о котором была подписана в далеком 1997 году. С тех пор изменилось очень многое, даже в инерционной среде мировой политики, и эти изменения создают совершенно новую атмосферу для взаимоотношений Украины и альянса. Подробнее о перспективах членства в Альянсе читайте в материале Николая Капитоненко "Украина-НАТО: время новых возможностей" в "Зеркале недели. Украина".

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в референдуме по вопросу вступления в НАТО приняли бы участие 62% украинцев и 72% из них проголосовали бы за присоединение к альянсу.