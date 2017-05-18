Перечень контрабандных товаров дополнили деталями оружия

Контрабанда деталей оружия будет караться лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.

Детали оружия признали контрабандой Андрей Товстыженко, ZN.UA

внесла изменения в Уголовный кодекс Украины. Проект закона №3254-д поддержали 226 народных депутатов.

Согласно закону, в перечень предметов контрабанды включаются опасные вещества и части огнестрельного нарезного оружия.

Законом часть первая статьи 201 Уголовного кодекса Украины изложена в следующей редакции:

"Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, опасных, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия или боеприпасов к нему), частей огнестрельного нарезного оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации карается лишением свободы на срок от трех до семи лет".

Подробнее о проектах реформивания таможни, а также о коррупционных рисках, которые возникают при ее функционировании в настоящее время, читаете в статье "Как (не) реформировать таможню" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".