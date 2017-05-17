Рада признала алименты собственностью ребенка

Закон упрощает механизм принятия судебного решения о взыскании алиментов.

226 депутатов позаботились о детях Василий Артюшенко, ZN.UA

Верховная Рада внесла изменения в Семейный кодекс Украины, Гражданский процессуальний кодекс и закон "О судебном сборе" относительно улучшения защиты права ребенка на надлежащее содержание. Проект закона №4928 поддержали 226 депутатов.

Законом определен правовой режим алиментов как собственности ребенка. Тот из родителей, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ними в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Взыскатель алиментов имеет право обратиться в суд о взыскании алиментов в размере на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Законом упрощен механизм принятия судебного решения о взыскании алиментов путем упрощения судебной защиты прав получателя алиментов, учета скрытых доходов плательщика алиментов при определении размера алиментов.

В мае 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "Об исполнительном производстве" и "Об индексации денежных доходов населения". Законом устанавливается индексация алиментов, в том числе определенных судом в твердой денежной сумме.

По подсчетам уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы суммазадолженности по алиментам на содержание детей составляет около 1 млрд грн. "В течение 2015 году в органах Государственной исполнительной службы, согласно официальным данным Министерства юстиции Украины, находилось 671 449 исполнительных производств о принудительном взыскании алиментов (включая решения иностранных судов). Из них выполнено только каждое пятое производство", - сообщил уполномоченный в конце апреля.