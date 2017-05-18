Рада отменила "закон Савченко" о сроках в СИЗО

Закон Савченко действовал всего полтора года. Силовые органы снова получили возможность держать людей в СИЗО годами.

Силовые органы снова получили возможность держать людей в СИЗО годами byut.com.ua

Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс Украины о порядке зачисления срока предварительного заключения. Законопроект №5534 поддержали 227 народных депутатов.

Согласно закону, "предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день".

В ноябре 2015 года Верховная Рада внесла изменения Уголовный кодекс, согласно которым один день предварительного заключения засчитывается за два дня в колонии (так называемый "закон Савченко").

Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе в интервью ZN.UA отметила, что из-за закона Савченко происходит большая беда. "Шесть тысяч человек уже вышли из заключения. 90% этих людей — достаточно весомые в криминальном мире люди, совершившие тяжкие преступления. Нужно вносить изменения в этот закон", - подчеркнула Деканоидзе.