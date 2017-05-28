Отряды спасателей и полицейских эвакуируют жителей Красногоровки

В город прибыли дополнительные патрули правоохранителей и техника.
"В настоящее время в Красногоровку для оказания помощи направлены дополнительные группы полиции. Наряды объезжают город. Их задача – фиксация последствий обстрела и обнаружение людей, которым требуется помощь", - отметил Князев.
Он также обратился к сторонникам террористов.
"Сегодня вы обстреляли и разрушили школу, больницу и семь домов в Краногоровке. Полиция и спасатели эвакуируют людей", - сообщил глава Нацполиции сторонникам "русского мира".
Напомним, утром 28 мая боевики НВФ Донбасса из артиллерийских систем большого калибра, танков и "Градов" начали обстрел Красногоровки который продолжался в течение трех часов.
В результате вражеского обстрела наполовину разрушена районная больница, повреждены жилые дома, автомобили жителей населенного пункта и кареты скорой помощи. Снарядами оккупантов повреждены местный водопровод и канализация, есть проблемы с водоснабжением. Восемь человек получили легкие ранения, из них двое – пациенты больницы.ZN.UA