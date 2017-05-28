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Отряды спасателей и полицейских эвакуируют жителей Красногоровки

28 мая в 14:16

В город прибыли дополнительные патрули правоохранителей и техника.

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Красногоровка обстрел < >
Жителей Красногоровки эвакуируют из-под обстрелов Фото Национальная полиция Украины

Красногоровка обстрел
Жителей Красногоровки эвакуируют из-под обстрелов
Национальная полиция Украины
В пострадавшую от обстрелов боевиков Красногоровку для оказания помощи гражданскому населению направлены более 50 правоохранителей и десять единиц транспорта, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В настоящее время в Красногоровку для оказания помощи направлены дополнительные группы полиции. Наряды объезжают город. Их задача – фиксация последствий обстрела и обнаружение людей, которым требуется помощь", - отметил Князев.

Он также обратился к сторонникам террористов.

"Сегодня вы обстреляли и разрушили школу, больницу и семь домов в Краногоровке. Полиция и спасатели эвакуируют людей", - сообщил глава Нацполиции сторонникам "русского мира".

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Напомним, утром 28 мая боевики НВФ Донбасса из артиллерийских систем большого калибра, танков и "Градов" начали обстрел Красногоровки который продолжался в течение трех часов.

В результате вражеского обстрела наполовину разрушена районная больница, повреждены жилые дома, автомобили жителей населенного пункта и кареты скорой помощи. Снарядами оккупантов повреждены местный водопровод и канализация, есть проблемы с водоснабжением. Восемь человек получили легкие ранения, из них двое – пациенты больницы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел полиция население спасатели боевики эвакуация Донбасс
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