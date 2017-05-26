Боевики обстреляли Красногоровку из "Градов"

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Снаряды боевиков разорвались недалеко от школы.

25 мая поселок Красногоровка под Донецком был в очередной раз обстрелян с неконтролируемой территории из РСЗО "Град". Снаряды накрыли жилые кварталы, в том числе попали во двор одной из школ, сообщил у себя в Facebook глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Боевики расстреляли из Градов Красногоровку, район улицы Ломоносова. "Поздравили" детей с окончанием учебного года", - написал он.

Тем временем российский следком обвинил ВСУ в якобы обстрелах Донецка, Спартака и Пикуз. По факту ранения мирных жителей российские следователи поспешили завести три новых уголовных производства.