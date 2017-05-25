Российский следком обвинил ВСУ в якобы обстрелах Донецка, Спартака и Пикуз

По факту ранения мирных жителей российские следователи поспешили завести три новых уголовных производства.

Российские следователи вновь стали на защиту "обездоленных Донбасса" Новое время

Главное следственное управление следственного комитета РФ открыло три новых, обвинив их в обстрелах населенных пунктов в зоне АТО 18, 20 и 21 мая.

Как сообщает пресс-служба ведомства, новые уголовные дела возбуждены "по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 356 УК РФ – применение запрещенных средств и методов ведения войны".

"По данным следствия, 18, 20 и 21 мая 2017 года, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполнили заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произведя прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в селах Коминтерново (в настоящее время Пикузы - ред.) и Спартак, а также Петровском районе города Донецка" - заявили в российском Следкоме.

Российские следователи настаивают на том, что в результате "обстрелов ВСУ" якобы пострадали четыре мирных жителя, получившие ранения разной степени тяжести.

Они также традиционно обвинили украинских военных в якобы "политической и идеологической ненависти" к жителям Донбасса, желающим создать "обособленные административно-территориальные образования".

Следственный комитет РФ регулярно открывает уголовные дела против украинских военнослужащих в связи с якобы совершенными ими военными преступлениями против гражданского населения востока Украины.

Так, 7 марта следком открыл в отношении бойцов ВСУ уголовное дело по ч. 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) за якобы обстрел жилых домов в Донецке в период с 27 февраля по 2 марта.

Кроме того, в заявлении СК РФ говорилось о наличии "доказательств применения ВСУ ракетных комплексов "Точка-У"" в Донбассе.