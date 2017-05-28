Боевики оставили большую часть Красногоровки без воды и канализации – штаб

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Местная больница разрушена наполовину, количество разрушений в частном секторе достигает трех десятков.

Гражданская инфраструктура Красногоровки получила значительные повреждения Пресс-центр АТО/Facebook

В Красногоровке послеповрежден водопровод, в результате чего большая часть города оказалась без водоснабжения, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"По уточненной информации в результате обстрела, кроме разрушений помещений жилого сектора и домов коммунальной собственности, выведен из строя центральный водопровод города, центральная канализационная сеть", - рассказали офицеры украинской стороны СЦКК.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский также рассказал о разрушениях, вызванных обстрелом террористов.

"Во время нынешнего утреннего обстрела российскими оккупантами Красногоровки, на 50% разрушена больница, разбиты две кареты скорой помощи и больничный автомобиль "Нива". Разным степеням повреждения, от прямых попаданий снарядов, подверглись дома на десяти улицах. В частном секторе около тридцати повреждений", - написал он на своей странице в Facebook.

По данным военнослужащих, террористы пытались нанести как можно больше разрушений инфраструктуре населенного пункта, для чего использовали не только РСЗО "Град" и артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, но и танки.

"Обстрел боевики НВФ вели ориентировочно с окраин временно оккупированного Донецка", - подчеркнули в пресс-службе штаба.

В настоящее время на месте происшествия работают офицеры украинской стороны СЦКК, представители Национальной полиции и органов местной власти.

Напомним, в конце апреля боевики обстреляли Красногоровку из вооружения БМП и минометов калибра 120 мм и 82 мм. В результате вражеского обстрела разрушения получили семь частных домов на улицах Ломоносова, Ворошилова, Орджоникидзе, Чайковского, Ореховой и Матросова. Мирные жители во время обстрела не пострадали.