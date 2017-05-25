Боевики обстреляли Марьинку и Широкино из ствольной артиллерии, по Авдеевке били из "Градов"

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Авдеевка в очередной раз страдает от обстрелов террористов Пресс-центр АТО/Facebook

На некоторых участках

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 24 мая, 50 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается сложной, с признаками частичного обострения на отдельных участках линии соприкосновения.террористы применяли артиллерийское вооружение.

На приморском направлении боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО. Под вечер террористы применили артиллерию для обстрелов позиций ВСУ. В частности, минометным огнем калибра 120 мм они накрыли позиции сил АТО в районе Широкино, Чермалыка и Водяного. Также из артиллерийских систем калибра 122 мм оккупанты обстреляли опорные пункты украинских военных возле Широкино и Марьинки. На тех же участках, а также неподалеку Гнутово, Лебединского, Павлополя, Новотроицкого и Красногоровки боевики активно вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций, стрелкового оружия. Иногда к ним добавлялось вооружение БМП.

На донецком направлении оккупанты 17 раз нарушали режим "тишины". Ситуация в пригороде Авдеевки остается напряженной. Здесь террористы дважды накрыли позиции бойцов ВСУ из РСЗО "Град". Вражеские реактивные снаряды в очередной раз попали в жилой квартал города. Никто из местных жителей не пострадал, однако несколько зданий подверглись разрушениям. Под огневую активность боевиков из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали Новгородское, Верхнеторецкое и Пески. А по укреплениям украинских военных неподалеку Невельского они несколько раз стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм.

На луганском направлении боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных. На этом участке фронта на протяжении минувших суток боевики ни разу не использовали тяжелое артиллерийское вооружение. Вечером террористы обстреляли позиции защитников Троицкого из минометов калибра 82 мм. Позже под огонь из вооружения БТР, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Новоалександровка.

Напомним, накануне боевики 16 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. По данным штаба АТО, ситуация на Востоке Украины стабилизировалась.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".