Штаб сообщил о стабилизации в зоне АТО

Потерь среди украинских военнослужащих в среду не было.

Из-за вражеских обстрелов в среду была приостановлена работа КПВВ "Марьинка" Пресс-центр АТО/Facebook

Ситуация в зоне проведенияотносительно стабилизировалась, но противник продолжает применять тяжелые вооружения на отдельных участках линии разграничения. Потерь среди украинских военнослужащих в среду, 24 мая, не было, передает пресс-центр штаба АТО.

С начала суток боевики российско-террористических формирований 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Наиболее интенсивные обстрелы были зафиксированы на приморском направлении. По Марьинке оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов. Несколько мин поразили жилые дома возле контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". В результате обстрела никто не пострадал, но работа КПВВ была на некоторое время приостановлена. В районе Водяного, Новотроицкого и Красногоровки были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

На донецком направлении утром террористы нанесли удар из 82-мм минометов по позициям ВСУ в районе Авдеевки. Под Зайцево и Луганским противник задействовал БМП. После 7:00 на этом участке фронта сохранялось относительное затишье.

На луганском направлении боевики три раза нарушили режим прекращения огня. По Донцу и Станице Луганской террористы открывали огонь из стрелкового оружия. Около 9:00 противник накрыл Новоалександровку огнем из 82-мм минометов и станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, накануне боевики 20 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Наибольшее количество вооруженных провокаций противник совершил на приморском направлении.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".