Двое пациентов районной больницы Красногоровки пострадали из-за обстрела боевиков - штаб

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Повреждения также коснулись самого здания больницы и машины скорой помощи, одно частное помещение разрушено до основания, повреждены три частных автомобиля.

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< > Террористы ударили по жилым кварталам, школе и больнице Красногоровки Фото facebook / Пресс-центр штаба АТО

Террористы ударили по жилым кварталам, школе и больнице Красногоровки facebook / Пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска началив воскресенье, 28 мая, в 6:37 утра и не прекращали его в течение трех часов, до 9:00, сообщает пресс-служба штаба АТО.

По данным штаба, во время обстрелов использовалось запрещенное Минскими договоренностями артиллерийское вооружение.

"В результате обстрела из артиллерии калибра 122 мм (десять снарядов) нанесен существенный ущерб Красногоровской районной больнице и школе №2, разрушено частное помещение в доме по улице Толстого, нанесены повреждения другим помещениям в прилегающих жилых кварталах

К сожалению, во время бандитского обстрела больницы два пациента терапевтического отделения получили ранения", - отметили в пресс-службе штаба.

Позже в СЦКК уточнили информацию.

"Боеприпасы врага попали в отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу местной школы №2 по улице Нахимова, фиксируется возгорание здания, повреждены жилые дома по улицам Маяковского, Белинского и Грушевского. В больнице только успели вставили выбитые стекла и возобновить работу по оказанию медицинской помощи населению, как случился новый огневой налет. Очередной варварский обстрел подтверждает, что бандиты бьют по жизненно важным объектам Красногоровки вполне сознательно и целенаправленно. Подобные теракты против мирного населения вновь свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательном планированим и осуществленим террористических актов против мирного населения", - подчеркнули в Центре.

По данным офицеров украинской стороны, боевики били по Красногоровке из РСЗО.

"Во время обстрела населенного пункта Красногоровка враг применил реактивную систему залпового огня. На месте происшествия специалисты обнаружили остатки более десятка реактивных снарядов", - сообщили сотрудники СЦКК.

Также стало известно о том, что в результате вражеских обстрелов ранения и травмы получили восемь мирных жителей, из них трое женщин - легкие. Значительные повреждения нанесены транспортным средствам поселка.

"Установлено нанесение существенного вреда инфраструктуре населенного пункта. Поврежден автомобиль скорой помощи, три частных транспортных средства", - рассказали в СЦКК.

На место происшествия прибыли специалисты соответствующих служб и наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. В настоящее время проводятся все необходимые работы, информация относительно жертв и разрушений уточняется.

Напомним, в конце апреля боевики обстреляли Красногоровку из вооружения БМП и минометов калибра 120 мм и 82 мм. В результате вражеского обстрела разрушения получили семь частных домов на улицах Ломоносова, Ворошилова, Орджоникидзе, Чайковского, Ореховой и Матросова. Мирные жители во время обстрела не пострадали.