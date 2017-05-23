Огнем из "Градов" боевики уничтожили жилой квартал в частном секторе Авдеевки

Местный житель получил осколочное ранение головы.

Боевики российско-террористических формирований накрыли огнем из реактивной артиллерии частный сектор Авдеевки Донецкой области.

По предварительной информации, около 16:00 во вторник, 23 мая, противник выпустил как минимум восемь снарядов из БМ-21 "Град" по жилому кварталу.

"Вследствие обстрела был уничтожен почти целый квартал в районе Старая Авдеевка. Были повреждены более 10 домов по улицам Лермонтова, Колосова, Леваневского, Шевченко. В зданиях пробиты крыши, выбиты окна, разрушены приусадебные постройки", – сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В Авдеевскую центральную районную больницу доставили местного жителя с осколочным ранением головы. Медики охарактеризовали его состояние как средней тяжести.

На месте обстрела работают наблюдатели украинской стороны СЦКК, спасатели ГСЧС, полиция и медики.

Напомним, 17 мая боевики обстреляли частный сектор на южной окраине Авдеевки. По данным штаба АТО, обстрел велся из минометов калибра 82 миллиметра.

Вечером 13 мая террористы открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки. В результате попадания снаряда во двор частного дома погибли четыре мирных жителя, еще одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали.