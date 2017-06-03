Нападавшего на Осмаева и Окуеву идентифицировали как известного международного преступника – росСМИ

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Артур Денисултанов по прозвищу Динго ранее задерживался как личный парламентер Рамзана Кадырова.

Стрелок Дакар известен в российском криминале как Динго РБК-Украина

Стрелок, под видом французского журналиста покушавшийся в Киеве на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева , яляется личностью известной в криминальных кругах Санкт-Петербурга как Артур Денисултанов по прозвищу Динго.

Несколько лет назад потерпевшая по одному из уголовных дел в России давала такое описание:

"Внешне похож на европейца, волосы черные, с сединой, аккуратно постриженные. Рост 176 см, размер одежды 52 – 54, имеет наколку под левой грудью в виде полумесяца со звездой и надписи на неизвестном языке. Внизу живота есть шрам от операции, похож на шрам от аппендицита".

Именно такая татуировка, по данным СМИ, есть и стрелка из Киева, пишет питерское издание "Фонтанка.ру".

49-летний Денисултанов родился в Гудермесе. Первый приговор за вымогательство получил в 1990-м, амнистирован Дудаевым, переехал в Петербург, открыл ларьки на Московском вокзале, повоевал с "казанскими", в 1998-м был арестован за похищение водителя директора Колпинского пищевого комбината. В апреле 1999 года стал участником обмена на российского военнопленного Сергея Леонтьева. Денисултанов был освобожден от уголовной ответственности и из-под стражи, отправлен в Аргун. Его родственники выкупили у чеченских работорговцев солдата за 6 тысяч долларов.

Вскоре, в 2001 году, Денисултанов взял фамилию Курмакаев после женитьбы на сестре гатчинского бизнесмена. Брак был неудачен, а Курмакаевы сообщили в правоохранительные органы о возможной причастности нового члена семьи к шантажу и угрозе убийством.

В 2008-м Динго оказался в Австрии. По одной из версий, для переговоров с бывшим телохранителем Рамзана Кадырова. Умар Исраилов обвинил президента республики в пытках и подал иск в ЕСПЧ. Денисултанова-Курмакаева задержали, и он заявил, что за роль парламентера (а если переговоры зайдут в тупик, то и киллера) ему был обещан гонорар 100 тысяч долларов, а также рассказал о списке врагов Кадырова из 300 кандидатов на отстрел. Его подержали в тюрьме и депортировали в Москву (где он яростно отказался от показаний).

Исраилов был убит в начале 2009-го. Позднее глава Чечни Кадыров в интервью BBC опроверг австрийские показания Денисултанова о расстрельном списке:

"Я клянусь Аллахом, мне такая мысль в голову не приходила. И кто это говорит? Какой-то шизофреник, без рода, без ничего! Как я могу разговаривать, даже если в Европе, с каким-то шнурком?"

Позже Денисултанов сменил фамилию на Кринари. В 2011 году был приговорен к восьми годам заключения за крупную брачную аферу. Но уже в 2014 году был на свободе и даже представляся совладельцем торговой фирмы.

Что касается связей стрелка с Украиной, то в 90-х он после похищения колпинского водителя отсиживался в Харькове, был задержан с поддельными документами в 1998-м, передан России. В 2008-м, по некоторым данным, именно через Украину Денисултанов с паспортом на имя Курмакаева незаконно перебрался в Европу для переговоров с Исраиловым. По данным "Фонтанки", Денисултанов (сейчас российские власти его знают как Кринари) не терял связь с Чечней. По меньшей мере в сентябре 2016 года он по российскому паспорту летал в Грозный из Москвы.

Издание также сообщает о странном совпадении: "Можно предположить, что псевдоним для Украины Денисултановым выбран не случайный. Обратное прочтение фамилии "Дакар" конспирологи наверняка расшифруют как Рамзан (Р) Ахмадович (А) Кадыров (Кад). Наверняка появятся и версии, что фамилия может служить персональным автографом".

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.

Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.

Подробнее о деталях покушения читайте в материале ZN.UA "Покушение на Осмаева: что известно".