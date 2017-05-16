Международная федерация журналистов назвала цензурой блокирование соцсетей в Украине

Свобода слова и свобода прессы являются основными ценностями демократии во всем мире, считает президент МФЖ.

МФЖ осудила блокирование соцсетей depositphotos.com / Vadymvdrobot Президент Международной федерации журналистов (МФЖ) Филипп Лерут назвал формой цензуры новые санкции властей Украины в отношении ряда российских средств массовой информации и социальных сетей

"Международная федерация журналистов выступает против любой блокады любого СМИ или социальной сети в любой стране мира, так как это форма цензуры, которая противоречит принципам свободы выражения мнений и свободы прессы", — заявил Лерут РИА Новости.

По словам президента МФЖ, "свобода слова и свобода прессы являются основными ценностями демократии во всем мире, и особенно в ситуациях напряженности".