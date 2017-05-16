Международная федерация журналистов назвала цензурой блокирование соцсетей в Украине

Свобода слова и свобода прессы являются основными ценностями демократии во всем мире, считает президент МФЖ.
Президент Международной федерации журналистов (МФЖ) Филипп Лерут назвал формой цензуры новые санкции властей Украины в отношении ряда российских средств массовой информации и социальных сетей
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"Международная федерация журналистов выступает против любой блокады любого СМИ или социальной сети в любой стране мира, так как это форма цензуры, которая противоречит принципам свободы выражения мнений и свободы прессы", — заявил Лерут РИА Новости.
По словам президента МФЖ, "свобода слова и свобода прессы являются основными ценностями демократии во всем мире, и особенно в ситуациях напряженности".
Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".
По материалам:
РИА Новости Украина