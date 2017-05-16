Блокирование сайтов и соцсетей может ограничить доступ украинцев к информации – Freedom House

В правозащитной организации не видят оснований для решения о блокировании в Украине интернет-ресурсов.

Во Freedom House не оценили решения украинской власти о запрете российских интернет-сервисов и соцсетей

Решение СНБО о блокировании в Украине российских сайтов и соцсетей может ограничить доступ украинцев к информации и свободному выражению мнений и убеждений, считает директор украинского представительства международной правозашитной организацииМетью Шааф.

"Нас беспокоит такое решение, что в Украине блокируют доступ к медийным ресурсам, сайтам и СМИ. Это может привести к ограничению доступа к информации, обсуждения политических и социально важных вопросов граждан в плюралистической медийной сфере", – заявил Шааф в комментарии "Громадському".

Директор отметил, что не видит оснований для решения украинской власти о блокировании доступа, в частности – к "Яндексу" и Mail.ru.

"Во времена, когда украинская власть говорит одно, а граждане, как правило, говорят другое – должен быть свободный доступ ко всем мнениям и позициям. Чтобы все могли делать собственные выводы", – подчеркнул Шааф.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".